Очільник Пентагону вважає, що застосування Росією гіперзвукових ракет суттєво не допоможе їй у війні

Очільник Пентагону вважає, що застосування Росією гіперзвукових ракет суттєво не допоможе їй у війні

Окрім того, очільник Міноборони США зазначив, що російські війська застрягли на своїх позиціях і не можуть просунутися далі.

Використання Росією гіперзвукових ракет "Кинджал" значної ролі у війни проти України не відіграє.

Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін у AFP.

"Я би не розглядав це суттєву зміну в ході війни", - сказав він. Та пояснив, що, на його думку, Володимир Путін застосував сучасне озброєння, оскільки він намагається відновити наступ. По-друге, аби залякати місцеве населення.

"Я гадаю, що причина, чому він (Путін – ред.) вдається до цих видів озброєння, полягає в його намаганні відновити наступальний потенціал. І знову ж таки, ми бачили, як він атакує міста і містечка, мирних людей, і ми думаємо, що це буде тривати й надалі", - зауважив Остін.

Також він додав, що російські війська застрягли на своїх позиціях і не можуть просунутися далі. Він зауважив, що ЗСУ ефективно застосовують види озброєння, яке їм надали партнери Заходу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 березня, у Міноборони РФ заявили, що вони запустили гіперзвукові ракети по військовому складу боєприпасів на заході України, знищивши споруду в українському селі Делятин. Наймовірніше, йдеться про удари по підземному складі ракет та авіаційних боєприпасів українських військ в одному з населенних пунктів Івано-Франківської області.

Згодом у США підтвердили, що Росія вперше запустила гіперзвукові ракети по об'єктах України. У США стверджують, що РФ мала дві мети використання ракети: випробувати зброю та надіслати повідомлення Заходу про російські можливості.

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