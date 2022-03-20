На Житомирщині внаслідок російського авіаудару пошкоджено понад десяток будівель, троє поранених (фото)

20 березня на Житомирщині внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району сталося пошкодження 13 будівель.

Про це повідомляє ДСНС України.

За попередньою інформацією, травмовано троє людей.

"Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель", - йдеться вповідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині згорів приватний будинок через артилерійський обстріл окупантів.

На Житомирщині ракета влучила у житловий квартал Малина

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.