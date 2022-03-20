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На Житомирщині внаслідок російського авіаудару пошкоджено понад десяток будівель, троє поранених (фото)

Дата публікації
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14к
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На Житомирщині внаслідок російського авіаудару пошкоджено понад десяток будівель, троє поранених (фото)

Фото: t.me/dsns_telegram/5046

Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані.

20 березня на Житомирщині внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району сталося пошкодження 13 будівель.

Про це повідомляє ДСНС України.

За попередньою інформацією, травмовано троє людей. 

"Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель", - йдеться  вповідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині згорів приватний будинок через артилерійський обстріл окупантів.

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