«Азов» в Маріуполі знищив групу російського спецназу

Незважаючи на майже тритижневу осаду Маріуполя, захисники міста продовжують наносити нищівні удари по російським окупантам.

Сьогодні бійці полку «Азов» разом із представниками інших підрозділів ЗСУ ліквідували ворожу бронетехніку. На цих кадрах зафіксовано декілька моментів влучних пострілів.

Також було знищено спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарської Республіки. Азовці вже встигли поглузувати з цих горе-вояків: «довше їхали, ніж воювали».

Не маючи змогу ввійти в місто, загарбники продовжують його обстріли. Зокрема, сьогодні до обстрілів долучилось 4 корабля військово-морського флоту росії. «Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів», - йдеться у повідомленні полку «Азов».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський за мужність та ефективні дії, за захист міста-героя Маріуполь присвоїв звання Героя України командиру загону спеціального призначення «Азов» Денису Прокопенко та командиру 36 окремої бригади морської піхоти Володимиру Баранюку.