Без озброєння та у застарілому екіпіруванні: в ОРДЛО Росія продовжує мобілізувати чоловіків

Без озброєння та у застарілому екіпіруванні: в ОРДЛО Росія продовжує мобілізувати чоловіків

У жителів ОРДЛО поширюються панічні настрої.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується мобілізація місцевих жителів, які є непідготованими до бойових дій. Також їм дають застаріле екіпірування та мінімум техніки.

Про це 20 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Керівництвом навчальних закладів (технікумів, інститутів) здійснено виклики студентів віком від 18 років для так званої реєстрації. На сьогодні переважна більшість особового складу 1-го АК - це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій. Морально-психологічний стан особового складу вкрай низький, більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях. Екіпірування призваних окупантами є застарілим. У підрозділах, основу яких складають призвані по мобілізації, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки", - йдеться у повідомленні.

Окупанти розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи "Росгвардії" та поліції у місті Херсон.

Нагадаємо, у Росії для поповнення окупаційних військ почалась "прихована" мобілізація, проте охочих загинути на війні в Україні небагато.