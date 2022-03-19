Російські окупанти повністю знищили село на Житомирщині

На щастя, загиблих немає.

Російські військові продовжуються завдавати удари по будинках мирних жителів. Зокрема, сьогодні, 19 березня, окупанти повністю знищили село на Житомирщині.

Про це повідомили в Овруцькій міській раді.

Ворог підступно обстріляв село з гелікоптера та повністю зруйнував його. На щастя, загиблих немає. Жителі села ховалися в укритті.

Також ворог 18-19 березня завдавав ракеті удари по Великофоснянському та Раківщинському старостинському округу. На щастя, загиблих немає. Втім, ворог пошкодив будинки жителів.

Фото: Овруцька міська рада/Facebook

Фото: Овруцька міська рада/Facebook

Фото: Овруцька міська рада/Facebook

Нагадаємо, зранку 19 березня окупанти обстріляли одноповерхову будівлю в Коростенському районі на Житомирщині. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, будівлю зруйновано повністю.

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