Перша леді України з початку війни займається гуманітарною підтримкою українців.

Перша леді України звернулася до Всесвітньої ради церков. Олена Зеленська просить їх стати посередником в організації гуманітарних коридорів та сприяти допомозі українцям.

Про це повідомили на офіційному сайті Президента України.

“Я звертаюся до вас як до організації, що покликана проповідувати мир і братерство: будьте сьогодні голосом тих, хто страждає від війни! Донесіть до членів Всесвітньої ради церков важливість сповідування справедливості та миру на нашій землі, що йде з віри в Бога. Прошу вас і членів ВРЦ донести свій голос із засудженням війни та закликом до захисту мирного населення”, – розповіла дружина Президента України.

Зазначимо, що Перша леді України з початку війни займається гуманітарною підтримкою українців, які страждають від військових дій в нашій країні.

“Зараз у її фокусі – надання необхідної допомоги дітям, матерям та збереження їхніх життів. Саме тому Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої Ради Церков із закликом допомогти Україні”, - додали на офіційному сайті Президента України.

Читайте також: