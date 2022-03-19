До Маріуполя на війну завезли чеченців з низьким рівнем спеціальної підготовки

Їх готували до завдань другого ешелону - на зачистку.

До Маріуполя для участі в окупаційній військовій операції заїхали чеченці, зібрані з позавідомчої охорони та патрульно-постової служби. Вони мають низький рівень підготовки.

Про це пише видання "Кавказький Вузол" із посиланням на командира батальйону "Схід" так званої ДНР Олександра Ходаковського.

За його словами, у чеченців, яких екіпірували та відправили воювати в Україну, низький ступінь готовності. Спочатку їх готували до завдань другого ешелону - на зачистку. Хоча виявилося, що вони – у першому ешелоні.

“Чеченці приїхали ще більш ослабленими, ніж ми. Легко броньована техніка, ніяких засобів підтримки, ніякої попередньої обробки... тобто у них засобів вогневих практично немає, вони, ось, без нічого. Один із їхніх КамАЗів у місто залетів на скаженій швидкості, промчав в один бік, у другий бік, десь застряг, був розстріляний... Усі, хто був і "трисотими", евакуювалися, але КамАЗ так і лишився”, - сказав Ходаковський.

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