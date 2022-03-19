Первая леди Украины обратилась ко Всемирному совету церквей

Первая леди Украины с начала войны занимается гуманитарной поддержкой украинцев.
Первая леди Украины обратилась во Всемирный совет церквей. Елена Зеленская просит их стать посредником в организации гуманитарных коридоров и содействовать помощи украинцам.
Об этом сообщили на официальном сайте Президента Украины.
"Я обращаюсь к вам как к организации, призванной проповедовать мир и братство: будьте сегодня голосом тех, кто страдает от войны! Донесите до членов Всемирного совета церквей важность исповедания справедливости и мира на нашей земле, исходящей из веры в Бога. Прошу вас и членов ВСЦ донести свой голос с осуждением войны и призывом к защите мирного населения", – рассказала супруга Президента Украины.
Отметим, что Первая леди Украины с начала войны занимается гуманитарной поддержкой украинцев, страдающих от военных действий в нашей стране.
“Сейчас в ее фокусе – предоставление необходимой помощи детям, матерям и сохранение их жизней. Именно поэтому Елена Зеленская обратилась во Всемирный Совет Церквей с призывом помочь Украине”, — добавили на официальном сайте Президента Украины.
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