Ярмоленко не врятував: "Вест Гем" зазнав поразки у лондонському дербі

"Молотобійці" поступилися "Тоттенгему".
В рамках 30-го туру чемпіонату Англії між "Вест Гем" відправився у гості до "Тоттенгема" та зазнав поразки - 3:1.
Вже на дев'ятій хвилині "шпори" вийшли вперед - автоголом відзначився Курт Зума. А в середині тайму Хін Мін Сона подвоїв перевагу після передачі Харрі Кейна.
Ще до кінця першої половини Саїд Бенрахма скоротив відставання у рахунку. Після перерви на полі з'явився українець Андрій Ярмоленко, проте відзначитись результативними діями він не зумів.
Наприкінці другого тайму Сон оформив дубль та поставив крапку у поєдинку.
- "Тоттенгем" забирається на п'яту сходинку таблиці. "Молотобійці" займають 7-е місце з відставанням від зони Ліги чемпіонів на 6 балів.
Нагадаємо, що офіційний транслятор матчів Ліги Європи УЄФА у Росії "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Гема" проти "Севільї".
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