Ярмоленко не спас: "Вест Хэм" потерпел поражение в лондонском дерби

Ярмоленко не спас: "Вест Хэм" потерпел поражение в лондонском дерби

"Молотобойцы" уступили "Тоттенхэму".

В рамках 30-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэм" отправился в гости в "Тоттенхэм" и потерпел поражение — 3:1 .

Уже на девятой минуте "шпоры" вышли вперед – автоголом отличился Курт Зума. А в середине тайма Хин Мин Сона удвоил преимущество после передачи Харри Кейна.

Еще до конца первой половины Саид Бенрахма сократил отставание в счете. После перерыва на поле появился украинец Андрей Ярмоленко, однако отличиться результативными действиями он не сумел.

В конце второго тайма Сон оформил дубль и поставил точку в поединке.

"Тоттенхэм" убирается на пятое место таблицы. "Молотобойцы" занимают 7-е место с отставанием от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов.

Напомним, что официальный транслятор матчей Лиги Европы УЕФА в России "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Хэма" против "Севильи".

Читайте также:

"Манчестер Сити" с Зинченко победил "Саутгемптон" на пути в полуфинал Кубка Англии

Поддержка во Франции: клуб Лиги 1 вобрался в цвета флага Украины (фото)

Игроки "Динамо" приобрели автомобиль для разведывательного батальона ВСУ