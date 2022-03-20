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"Зупиніть війну зараз": в офіційній групі "Вконтакті" опублікували звернення до громадян РФ

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"Зупиніть війну зараз": в офіційній групі "Вконтакті" опублікували звернення до громадян РФ

pixabay.com

Користувачів соцмереж закликали виходити на протести, поки війна не прийшла до їхнього дому. 

Російську соцмережу "Вконтакті" зламали і розіслали її користувачам правдиву інформацію про війну Росії проти України. 

Про це повідомляють користувачі соцмереж. 

У повідомленні йдеться про те, що Росія почала війну проти України, тоді як в державі-агресорці є багато проблем і її чекає дефолт. 

Користувачів соцмереж закликали виходити на протести, поки війна не прийшла до їхнього дому. 

"Зупиніть війну зараз, щоб вона не прийшла до вас", - наголошується у повідомленні. 

Зазначається, що повідомленні отримали 12 млн користувачів "Вконтакті". 

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