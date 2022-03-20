"Зупиніть війну зараз": в офіційній групі "Вконтакті" опублікували звернення до громадян РФ

Користувачів соцмереж закликали виходити на протести, поки війна не прийшла до їхнього дому.
Російську соцмережу "Вконтакті" зламали і розіслали її користувачам правдиву інформацію про війну Росії проти України.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
У повідомленні йдеться про те, що Росія почала війну проти України, тоді як в державі-агресорці є багато проблем і її чекає дефолт.
Користувачів соцмереж закликали виходити на протести, поки війна не прийшла до їхнього дому.
"Зупиніть війну зараз, щоб вона не прийшла до вас", - наголошується у повідомленні.
Зазначається, що повідомленні отримали 12 млн користувачів "Вконтакті".
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