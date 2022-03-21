"Щодня 8-10 дзвінків": Зеленський розповів, з якими іноземними лідерами спілкується телефоном найчастіше

Зеленський активно комунікує з міжнародними колегами

Президент України Володимир Зеленський щодня активно комунікує з міжнародними колегами. На день український лідер має до 8-10 таких телефонних дзвінків.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю суспільним мовникам.

"Щодня я маю розмови. Щодня я роблю 8-10 дзвінків. Я не знаю, чи вони вже втомилися від мене, ви можете самі запитати в них. Мені дуже подобається... що я можу ще кудись написати... WhatsApp, наприклад, чи ще кудись. Я часто спілкуюся з Дудою (президент Польщі Анджей Дуда), Макроном (президент Франції Еммануель Макрон), Борисом Джонсоном (прем'єр-міністр Великої Британії), з країнами Балтії", - сказав президент України.

Водночас на уточнювальне запитання, з ким подобається найбільше спілкуватися, Зеленський жартівливо відповів: "З ким найбільше?.. З моєю дружиною".

Нагадаємо, Зеленський розповів, як "без бюрократичної хріні" зідзвонюється у WhatsApp зі світовими лідерами.

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