Måneskin скасував концерти в Росії та підтримав Україну: "Страждають невинні люди"

Гурт відновив свій тур Loud Kids.

Переможці "Євробачення-2021", італійський гурт Måneskin оголосив про відновлення туру Loud Kids.

Шоу були заплановані на весну цього року, втім, виступи довелося скасувати наприкінці січня через коронавірусні обмеження. Тепер музиканти оголосили нові дати концертів. Цікаво, що крім європейських країн, колектив відвідає американські міста.

Також музиканти скасували концерти в Росії, у Москві та Санкт-Петербурзі, й наголосили, що солідарні з українським народом.

До слова, через війну, яку розпочав президент РФ Путін, тріумфатори конкурсу також скасували виступ у Києві. У своєму зверненні до фанів гурт вкотре підтримав Україну.

"Звичайно, дуже важко робити показові заяви, поки в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми спустошені за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості невинних людей, ми не будемо проводити заплановані концерти в Росії. Ми всі повинні разом стояти за мир зараз і завжди", – йдеться в заяві рокерів.

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