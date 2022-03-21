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Президент утворив у Гостомелі військову адміністрацію

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Президент утворив у Гостомелі військову адміністрацію

facebook.com/Сухопутні війська України

Головою Гостомельської селищної військової адміністрації призначили Тараса Думенка.

Президент утворив у Гостомелі військову адміністрацію.

Про це йдеться у відповідному указі.

Головою Гостомельської селищної військової адміністрації призначили Тараса Думенка.

Раніше Думенко працював менеджером з розвитку бізнесу ISE group і входив до виконавчого комітету Гостомельської селищної ради.

Нагадаємо, у Київській області станом на 21 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

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