Головою Гостомельської селищної військової адміністрації призначили Тараса Думенка.

Президент утворив у Гостомелі військову адміністрацію.

Про це йдеться у відповідному указі.

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Головою Гостомельської селищної військової адміністрації призначили Тараса Думенка.

Раніше Думенко працював менеджером з розвитку бізнесу ISE group і входив до виконавчого комітету Гостомельської селищної ради.

Нагадаємо, у Київській області станом на 21 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

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