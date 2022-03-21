Головою Гостомельської селищної військової адміністрації призначили Тараса Думенка.
Президент утворив у Гостомелі військову адміністрацію.
Про це йдеться у відповідному указі.
Головою Гостомельської селищної військової адміністрації призначили Тараса Думенка.
Раніше Думенко працював менеджером з розвитку бізнесу ISE group і входив до виконавчого комітету Гостомельської селищної ради.
Нагадаємо, у Київській області станом на 21 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.
Читайте також: