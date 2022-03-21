Председателем Гостомельской поселковой военной администрации был назначен Тарас Думенко.
Президент создал в Гостомеле военную администрацию.
Об этом говорится в соответствующем указе.
Председателем Гостомельской поселковой военной администрации был назначен Тарас Думенко.
Ранее Думенко работал менеджером по развитию бизнеса ISE group и входил в исполнительный комитет Гостомельского поселкового совета.
Напомним, в Киевской области по состоянию на 21 марта наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.
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