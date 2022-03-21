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Президент создал в Гостомеле военную администрацию

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Президент создал в Гостомеле военную администрацию

facebook.com/Сухопутные войска Украины

Председателем Гостомельской поселковой военной администрации был назначен Тарас Думенко.

Президент создал в Гостомеле военную администрацию.

Об этом говорится в соответствующем указе.

Председателем Гостомельской поселковой военной администрации был назначен Тарас Думенко.

Ранее Думенко работал менеджером по развитию бизнеса ISE group и входил в исполнительный комитет Гостомельского поселкового совета.

Напомним,  в Киевской области по состоянию на 21 марта наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.

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