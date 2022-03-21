Відверто про особисте: Зеленський розповів, чи добре спить та чому не читає

Відверто про особисте: Зеленський розповів, чи добре спить та чому не читає

Президент зізнався, що розслабитись у нинішніх реаліях - складно.

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що мало спить і не читає художню літературу, бо голова зайнята іншими процесами і іншими рішеннями.

"Відчуваю себе нормально. Я вважаю, що я не хворий, а абсолютно здоровий чоловік. Точно розумію, що відбувається, точно приймаю рішення. Спокійно. Вважаю, що це важливо для нас зараз бути дуже виваженими. Міцність свою наші військові показують. Там також треба показувати баланс, залишатись міцними воїнами, захищати державу, при цьому показувати відношення навіть до ворога, показувати відношення людське", - розповів він в інтерв’ю "Суспільному".

За словами президента, це важливо. Те, що стосується людяності проговорюється з головнокомандувачем та командирами.

"Для мене дуже важливо щоб люди бачили, що ми захищаємо нашу державу, але з людським обличчям. Ми не катуємо людей, Ми показуємо, що ми готові захищати і не готові вигравати - бо це гра - будь-якою ціною. І тому показуємо різницю між людьми, які прийшли захоплювати нашу державу, які прийшли на нашу землю - ми бачили їх відношення до полонених українців. Ми бачимо відеозйомки чеченських бойовиків з їхніми погрозами, з їхнім відношенням до наших полонених - нажаль диким відношенням", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що сьогодні Україна бачить і показує світу, що відбувається зі звичайними людьми, не з військовими, з боку окупантів, які блокують міста, у людей забирають їжу, воду, не дають електроенергію - навіть в тих містах, які не постраждали від бомбардування, а там, де вони самі вимкнули світло тощо. Тому дуже важливо показувати, що українці навіть воюють цивілізовано.

Також президент зізнався, що спить нормально.

"Сплю нормально. Я завжди небагато спав. Завжди- у будь-які часи. Просто зараз більша концентрація на роботі і на тому, що ти робиш. І на словах, скажу відверто, бо найбільша концентрація через те, що багато речей залежить від тебе. Я хочу, щоб я давав тільки позитив - не в сенсі посмішок, а позитив від своїх кроків. І точно не хочу шкодити тим чи іншим нашим громадянам", - сказав він.

Глава держави також наголосив, що люди важливі, тому що сам народ захищає державу.

"Це говорить про те, що це наш, якщо не єдиний, то наш найголовніший скарб і захист. Це і є наш безпековий союз. Це і є наш народ", - сказав Зеленський.

Крім того президент розповів, що художню літературу зараз не читає.

"Що стосується, чи читаю я. Чесно кажучи, художню літературу не читаю зараз. Розумію і люблю. Але розумію і не можу... Першу сторінку я спробував, першу сторінку я читаю, на другій я вже думаю про те, що в нас відбувається. потім я читаю заново другу сторінку, тому що не зрозумів, що я там прочитав, і потім переходжу на третю і знову забуваю, тому що голова, мозок забиті іншими процесами і іншими рішеннями. Розслабитись складно", - резюмував він.