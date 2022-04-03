Как защититься от весенней аллергии без лекарств

Большинство людей ждут прихода весны с нетерпением. Но некоторые вместе со светлыми чувствами вынуждены страдать от аллергии, ведь оживают растения, чья пыльца часто становится ее возбудителем. Весенние симптомы осложняются еще и тем, что во время военного состояния не всегда можно приобрести лекарства, необходимые в это время для аллергиков. ТСН.ua рассказывает о симптомах аллергии и их лечении ограниченными ресурсами.

Что такое аллергия и ее симптомы

Напомним, что такое аллергия. Аллергия – это определенная негативная реакция организма, а именно иммунной системы на определенный аллерген. Для того чтобы появились аллергия, недостаточно лишь встречи с каким-то возбудителем из окружающей среды. Нужно, чтобы в организм был высоко чувствителен к этому возбудителю, который в дальнейшем будет аллергеном. Аллергенами могут быть пищевые продукты, растения, пыль, животные. По типу распространения различают дыхательную, пищевую и контактную аллергию.

Весной аллергические реакции активизируются. Чаще, весенняя аллергия является поллинозом, то есть реакцией на пыльцу, которая проникает в организм через дыхательную систему. Период обострения поллиноза – с марта по октябрь. В это время цветут деревья, травы и воздухе образуется огромное количество пыльцы.

Симптомы аллергии

Симптомы весенней аллергии, поллиноза могут быть достаточно разнообразными. Чаще встречаются следующие:

насморк;

отек слизистой носа;

слезотечение, припухлость глаз;

усиленное чихание;

кашель, хрипы;

резь в глазах, зуд в глазах;

у 20% аллергиков наблюдаются приступы бронхиальной астмы.

Как уберечься от аллергии во время войны

Первое и лучшее, что можно сделать при появлении симптомов аллергии – это приобрести в аптеке антигистаминные, противоотечные и комбинированные препараты. Но эти средства не следует «прописывать» самому себе, а обратиться за консультацией к врачу. Если у вас поставлен диагноз – постарайтесь связаться со своим врачом. В случае отсутствия с ним связи можно получить бесплатные онлайн-консультации врачей в Helsi.

В случае если приходится много времени находиться в бомбоубежище, носите защитные маски для лица. По возможности, проводите больше времени на улице, но учитывайте воздушные тревоги и комендантский час и будьте осторожны на прогулке. Старайтесь выбирать время, когда на улице минимальное количество пыльцы, но не забывайте о мерах безопасности, связанных с военным временем. Держите плотно закрытыми окна и двери, приобретите, если имеете возможность, воздухоочиститель (этот аппарат сделает воздух чище и пригодится тем, кто сидит в квартире подолгу. Если есть домашних любимцев – не выпускайте их слишком часто на улицу, ведь они могут собирать пыльца на своей шерсти.

Чаще делайте проветривание и влажную уборку, хотя бы раз в день. После улицы желательно промывать нос и прополаскивать горло солевым раствором, желательно и принимать душ. Чаще менять одежду, на которой оседает много пыли и грязи.

Из народных средств, облегчить аллергию могут эхинацея, одуванчик, лопух лечебные, крапива двудомная и коровяк. Эти средства особенно действенны против симптомов дыхательной аллергии. Принимайте его в виде настоек, чаев или капсул. Важно – не принимать «народные» средства вместе с аптечными препаратами от аллергии. Следите за своим пищевым рационом, не забывайте, что даже если пищевая аллергия у вас отсутствует, ряд продуктов усиливает симптомы весенней аллергии.