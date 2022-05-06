Україна засіяла майже половину запланованих площ

Україна під час сівби-2022 засіяла основними сільськогосподарськими культурами 7,1 мільйона га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 мільйона га.

В Україні сівбу ярих культур ранньої групи (пшениці, ячменю та вівса) повністю завершили 12 регіонів: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Крім того, у 2021 році було проведено посів озимих культур під урожай-2022 на загальній площі 7,7 млн га, у тому числі 6,5 млн га озимої пшениці, 1 млн га ячменю та 0,16 млн га жита.

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Наразі сільгосппідприємства завершили перше підживлення озимих культур азотними мінеральними добривами.

Через військову агресію РФ в Україні в нинішньому сезоні очікується скорочення посівних площ високомаржинальних культур (соняшника та кукурудзи) при нарощуванні площ посівів більш простих у виробництві, але важливих культур з точки зору продовольчої безпеки – гороху, ячменю та вівса.

Нагадаємо, за даними міністра аграрної політики та продовольства, російські окупанти вивезли з Луганської області 100 тис. т зерна, тож наразі посівну там не розпочато.

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