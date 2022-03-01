Компанія-оператор "Північного потоку-2" оголосила про початок процедури банкрутства

Nord Stream 2 AG оголосила про початок процедури банкрутства.

Nord Stream 2 AG - швейцарська компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" оголосила про початок процедури банкрутства.

Про це в інтерв’ю швейцарському телеканалу SRF повідомила міністерка економіки кантону Цуг Сільвія Тальманн-Ґут.

За її словами, компанія-оператор газопроводу сильно постраждала від санкцій.

Однак це не єдина компанія з російським капіталом, яка може збанкрутувати. Враховуючи, що штаб-квартири інших російських компаній знаходяться в Цузі, це може бути лише початком.

"Якщо на компанію вплинуть ці санкції, вона більше не має доступу до фінансових засобів для виплати заробітної плати та рахунків. Компанії доводиться звільняти людей або навіть подавати заяву про банкрутство", - заявила вона.

Нагадаємо, оператор "Північного потоку-2" на межі банкрутства. Nord Stream 2 AG, яка належить російській державній компанії "Газпром", минулого року завершила будівництво газопроводу вартістю $11 млн, який мав збільшити обсяги поставок газу з Росії до Німеччини.

Газопровід не розпочинав роботу, оскільки регулятор Німеччини призупинив процес його сертифікації через вторгнення Росії до України.

Міністерство фінансів США офіційно запровадило санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG, а також її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок в інтерв'ю швейцарському радіо RTS, що весь персонал Nord Stream, понад 140 співробітників, які працювали на компанію в швейцарському місті Цуг, були звільнені.