Компанія-оператор "Північного потоку-2" оголосила про початок процедури банкрутства

Nord Stream 2 AG оголосила про початок процедури банкрутства.
Nord Stream 2 AG - швейцарська компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" оголосила про початок процедури банкрутства.
Про це в інтерв’ю швейцарському телеканалу SRF повідомила міністерка економіки кантону Цуг Сільвія Тальманн-Ґут.
За її словами, компанія-оператор газопроводу сильно постраждала від санкцій.
Однак це не єдина компанія з російським капіталом, яка може збанкрутувати. Враховуючи, що штаб-квартири інших російських компаній знаходяться в Цузі, це може бути лише початком.
"Якщо на компанію вплинуть ці санкції, вона більше не має доступу до фінансових засобів для виплати заробітної плати та рахунків. Компанії доводиться звільняти людей або навіть подавати заяву про банкрутство", - заявила вона.
Нагадаємо, оператор "Північного потоку-2" на межі банкрутства. Nord Stream 2 AG, яка належить російській державній компанії "Газпром", минулого року завершила будівництво газопроводу вартістю $11 млн, який мав збільшити обсяги поставок газу з Росії до Німеччини.
Газопровід не розпочинав роботу, оскільки регулятор Німеччини призупинив процес його сертифікації через вторгнення Росії до України.
Міністерство фінансів США офіційно запровадило санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG, а також її виконавчого директора Маттіаса Варніга.
Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок в інтерв'ю швейцарському радіо RTS, що весь персонал Nord Stream, понад 140 співробітників, які працювали на компанію в швейцарському місті Цуг, були звільнені.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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