Компания-оператор "Северного потока-2" объявила о начале процедуры банкротства

Nord Stream 2 AG объявила о начале процедуры банкротства.

Nord Stream 2 AG – швейцарская компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" объявила о начале процедуры банкротства.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на швейцарское телевидение.

Напомним, оператор "Северного потока-2" на грани банкротства. Nord Stream 2 AG, принадлежащая российской государственной компании "Газпром", в прошлом году завершила строительство газопровода стоимостью $11 млн, который должен был увеличить объемы поставок газа из России в Германию.

Газопровод не приступал к работе, поскольку регулятор Германии приостановил процесс его сертификации из-за вторжения России в Украину.

Министерство финансов США официально ввело санкции против Nord Stream 2 AG, а также ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил в понедельник в интервью швейцарскому радио RTS, что весь персонал Nord Stream, более 140 сотрудников, работавших на компанию в швейцарском городе Цуг, были уволены.