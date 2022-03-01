Росія випустила по Україні більше 400 ракет – джерело в Пентагоні

Росія випустила по Україні більше 400 ракет – джерело в Пентагоні

Перевага в повітрі за Україною, сказав американський високопосадовець.

Від початку війни російські військові випустили по українських містах більше 400 ракет, водночас Україна має ще достатньо систем протиракетної оборони.

Про це у коментарі CNN розповів високопосадовець з Пентагону.

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За словами чиновника, в українців є ще достатньо систем протиракетної оборони, які залишаються "дієздатними, непошкодженими і задіяними".

Також працівник Міноборони США сказав, що Росія контролює деякі райони "більше, ніж інші", хоча перевага у повітрі за Україною.