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Росія випустила по Україні більше 400 ракет – джерело в Пентагоні

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Росія випустила по Україні більше 400 ракет – джерело в Пентагоні

Ракетний обстріл Києва 28 лютого

Перевага в повітрі за Україною, сказав американський високопосадовець.

Від початку війни російські військові випустили по українських містах більше 400 ракет, водночас Україна має ще достатньо систем протиракетної оборони.

Про це у коментарі CNN розповів високопосадовець з Пентагону.

За словами чиновника, в українців є ще достатньо систем протиракетної оборони, які залишаються "дієздатними, непошкодженими і задіяними".

Також працівник Міноборони США сказав, що Росія контролює деякі райони "більше, ніж інші", хоча перевага у повітрі за Україною.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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