Германия не вернется к использованию "Северного потока-2"

Берлин подчеркнул, что "Северный поток-2" действительно "умер" после того, как Россия напала на Украину.

Германия возразила, что может активировать российский газопровод "Северный поток-2", чтобы компенсировать сокращение поставок газа через Украину.

Об этом заявила представитель министерства энергетики ФРГ Анника Айнхорн, сообщает АР.

По ее словам, Германия получает через Украину на четверть меньше газа после того, как украинские власти перекрыли трубопровод, заявив, что больше не контролируют ключевую компрессорную станцию, попавшую в руки России.

Айнхорн сообщила, что дефицит частично компенсируется увеличением поставок из Норвегии и Нидерландов.

"Северный поток-2" действительно умер после того, как Россия напала на Украину и никто не думает о том, чтобы восстановить его", – сказала она.

Она также отметила, что большая часть российского газа поступает в Германию по газопроводу "Северный поток-1" (который был запущен еще в 2011 году), а не через Украину.

Германия обязалась прекратить импорт российского газа не позднее 2024 года.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо демонтировать уже построенный российский газопровод "Северный поток-2".

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