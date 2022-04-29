"Путин должен исчезнуть": президент РФ ужаснул самого Стивена Кинга

Писатель, которого называют "королем ужасов", увидел смертельную угрозу для всех людей в действиях российского президента Путина.

Американский писатель Стивен Кинг, известный своими бестселлерами в жанре горора, считает, что президент РФ должен исчезнуть, пока он не стал причиной смерти для каждого жителя планеты.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Путин должен исчезнуть прежде, чем он убьет всех нас. Тем или иным образом", — написал Стивен Кинг.

Путин нуждается в том, чтобы дать нам все.

Один из способов или других. — Stephen King (@StephenKing) 27 апреля 2022

Известный во всем мире писатель с первых дней войны поддерживает украинцев и беспокоится о судьбе Украины. В своем Twitter он уже обращался к Путину и объяснил, чем для президента РФ закончится война с Украиной, если он немедленно не выведет войска.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин снова пригрозил миру нанести молниеносные удары в ответ на помощь Украине. По его словам, каждая страна, которая "решится вмешаться" в войну России против Украины, получит встречный удар со стороны РФ "оружием, которым никто не может сейчас похвастаться".

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