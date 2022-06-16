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Дітям спростили виїзд за кордон на відпочинок під час воєнного стану

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Дітям спростили виїзд за кордон на відпочинок під час воєнного стану

Виїзд дітей за кордон

Кабінет Міністрів спростив організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.

Про спрощення повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.  «Під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакета документів», — йдеться у повідомленні.

Для перетину кордону під час воєнного стану слід пред’явити:

  • згоду Нацсоцслужби на виїзд дітей,
  • списки групи дітей, що виїжджають, та дорослих, що супроводжують,
  • паспорти громадянина України або свідоцтва про народження дитини,
  • погоджені службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд,
  • заяви батьків на виїзд дитини за кордон, посвідчені службою у справах дітей.

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