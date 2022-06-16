У Хмельницькій області заборонили публічне виконання російських пісень

Депутати Хмельницької обласної ради запровадили мораторій на будь-який російськомовний культурний продукт.

Хмельницька обласна рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Хмельницької області до моменту повного припинення окупації Російською Федерацією території України.

За відповідне рішення у середу, 15 червня, проголосували 56 депутатів з 58 зареєстрованих у сесійній залі під час пленарного засідання. Про це повідомляє пресслужба облради.

"Рішенням ради рекомендовано Хмельницькій обласній військовій адміністрації створити міжвідомчу робочу групу з проведення систематичної роз’яснювальної роботи про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Хмельницької області, включивши у її склад представників правоохоронних органів, райдержадміністрацій та громадськості області", - йдеться у повідомленні.

Також депутати рекомендували органам місцевого самоврядування області здійснювати контроль на відповідних територіях громад за дотриманням мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську заборонили на вулицях міста виконувати російськомовні пісні. Аналогічна заборона діє і в Тернополі, де заборонили вуличним музикантам співати російською мовою. Також Конотопська міська рада у Сумській області заборонила вмикати російську музику в публічних місцях.

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