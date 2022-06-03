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У Конотопі заборонили вмикати російську музику в публічних місцях

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У Конотопі заборонили вмикати російську музику в публічних місцях

Фото: pixabay.com

Конотопська міська рада у Сумській області заборонила вмикати російську музику в публічних місцях.

Тепер заборонено вмикати російські пісні в громадському транспорті, магазинах, на ринку, в кафе, ресторанах та інших публічних місцях.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Від сьогодні рішенням виконкому Конотопської міськради заборонено трансляцію і публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", - написав Семеніхін.

Нагадаємо, у центрі Івано-Франківська перехожий побив вуличного музиканта за виконання пісні російською мовою.

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