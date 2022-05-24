В центрі Івано-Франківська побили музиканта через російські пісні

Перехожому не сподобалося, що вуличні музиканти виконували пісню російською мовою.

У центрі Івано-Франківська перехожий побив вуличного музиканта за виконання пісні російською мовою.

Відео інциденту оприлюднив телеграм-канал "Івано-Франківськ 24/7".

Група молодих музикантів посеред вулиці під гітару виконувала російські пісні. Це не сподобалося чоловікам, які проходили поруч. Один із них зробить зауваження і заявив, що не дозволить співати у своєму місті російською мовою.

"Цією мовою розмовляють військові, які вбивають наших дітей", – зазначив чоловік.

У відповідь дівчина з компанії музикантів заявила, що "живе у вільній країні". Суперечка переросла у шарпанину. Потім чоловік вдарив одного з хлопців і той від удару впав на бруківку.

Як повідомляє zaxid.net з посиланням на поліцію Франківщини, інцидент стався на вихідних. Постраждалиий музикант сказав правоохоронцями, що претензій до нападників не має, а заяву на нападника писати відмовився.

Нагадаємо, що у школах Житомира припинять вивчати російську мову.

Читайте також: