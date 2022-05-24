В центрі Івано-Франківська побили музиканта через російські пісні

Перехожому не сподобалося, що вуличні музиканти виконували пісню російською мовою.
У центрі Івано-Франківська перехожий побив вуличного музиканта за виконання пісні російською мовою.
Відео інциденту оприлюднив телеграм-канал "Івано-Франківськ 24/7".
Група молодих музикантів посеред вулиці під гітару виконувала російські пісні. Це не сподобалося чоловікам, які проходили поруч. Один із них зробить зауваження і заявив, що не дозволить співати у своєму місті російською мовою.
"Цією мовою розмовляють військові, які вбивають наших дітей", – зазначив чоловік.
У відповідь дівчина з компанії музикантів заявила, що "живе у вільній країні". Суперечка переросла у шарпанину. Потім чоловік вдарив одного з хлопців і той від удару впав на бруківку.
Як повідомляє zaxid.net з посиланням на поліцію Франківщини, інцидент стався на вихідних. Постраждалиий музикант сказав правоохоронцями, що претензій до нападників не має, а заяву на нападника писати відмовився.
Нагадаємо, що у школах Житомира припинять вивчати російську мову.
Читайте також:
- У Хмельницькому демонтують російськомовні вивіски
- "Найгірше російській мові зробив Путін": Зеленський заявив, що у світі росте ненависть до всього, що пов'язане з окупантами
- Міка Ньютон про те, як її змушували говорити російською: "Я була дитиною і цього не розуміла"