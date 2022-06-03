Повітряний простір України перетнули два російські гвинтокрили

На Сумщині російські гвинтокрили перетнули повітряний простір України та залетіли на 500 метрів. Після цього українські захисники зупинили та розвернули їх назад.

Російська армія не припиняє здійснювати провокації у прикордонних районах України в Сумській області. У четвер, 2 червня, повітряний простір України перетнули два ворожі гвинтокрили.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі каналу "Рада".

За словами Живицького, 2 червня була спроба заходу на територію України двох гвинтокрилів Росії. Проте українські захисники не дали ворожим вертольотам просунутися углиб території України.

Очільник Сумської ОВА розповів, що російські гвинтокрили перетнули повітряний простір України та залетіли на 500 метрів. Після цього українські захисники зупинили та розвернули їх назад.

На жаль, як сказав Живицький, російські гвинтокрили не вдалося збити та приземлити на територію України.

Водночас голова Сумської ОВА заявив, що російські вертольоти з кулеметів обстріляли Миропілля і повернулися на територію Росії.

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