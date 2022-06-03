Воздушное пространство Украины пересекли два российских вертолета

В Сумской области российские вертолеты пересекли воздушное пространство Украины и залетели на 500 метров. После этого украинские защитники их остановили и развернули обратно.
Российская армия не прекращает совершать провокации в приграничных районах Украины в Сумской области. В четверг, 2 июня, воздушное пространство Украины пересекли два вражеских вертолета.
Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире канала "Рада".
По словам Живицкого, 2 июня была попытка захода на территорию Украины двух вертолетов России. Однако украинские защитники не дали вражеским вертолетам продвинуться вглубь территории Украины.
Руководитель Сумской ОВА рассказал, что российские вертолеты пересекли воздушное пространство Украины и залетели на 500 метров. После этого украинские защитники их остановили и развернули обратно.
К сожалению, как сказал Живицкий, российские вертолеты не удалось сбить и приземлить на территорию Украины.
В то же время глава Сумской ОВА заявил, что российские вертолеты из пулеметов обстреляли Мирополье и вернулись на территорию России.
Напомним, морские пехотинцы уничтожили танк кафиров из украинской "Стугни-П" и сняли это на видео.
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