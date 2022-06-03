С терробороны на ринг: промоутер хочет устроить Ломаченко бой против абсолютного чемпиона

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум выразил желание снова увидеть украинца Василия Ломаченко на ринге.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Василий решил защищать родину от оккупантов и вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Ломаченко был главным претендентом на бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. Однако, после отказа Василия покинуть Украину, австралийцу нашли другого соперника - 5 июня он будет защищать пояса в поединке с американцем Дэвином Хейни.

В свою очередь, промоутер украинца Боб Арум хочет, чтобы победитель боя между Камбососом и Хейни в следующем поединке вышел на ринг против Ломаченко.

"К сожалению, Ломаченко находится в Украине, воюет за свою родину. Мы не смогли его вывезти оттуда, но надеюсь, что нам это удастся. Я хотел бы, чтобы Ломаченко подрался с одним из этих ребят - с Хейни или Камбососом.

Город, в котором он живет, расположен в десяти километрах от Одессы. Его город не сильно обстреливали, но Ломаченко находится там и делает свой вклад в защиту страны от российской агрессии", - цитирует Арума Boxing News 24/7.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Напомним, непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко готовится к возвращению на ринг.

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