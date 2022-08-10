"Роз**бали наші позиції на шматки": окупант скаржиться на купу 300-тих і те, що ЗСУ ночами їх "вирізають"

Він говорить, що ніяка це не "спецоперація", а російські вояки отримують "люлей" від ЗСУ і щоночі недораховуються особового складу.

Розмову окупанта перехопило ГУР Міноборони.

Окупант розповідає сину, що зараз вони відійшли від раніше займаних позицій, бо отримали "на горіхи" від ЗСУ.

"Роз**бали нас на шматки. Купа 300-тих у нас. Кожен другий поранений. Половина нас тут залишилася. Танком роз**бали", - говорить окупант.

Він говорить синові, що над ними попрацювали "специ-поляки".

"Специ-поляки приїхали. Найманці. Скільки народу положили. У нас спеців порізали. Вночі підкралися. Сьогодні 8-х йо*нули уві сні, потім ще 2-х. Я говорю, тут жорстка війна, а не "спецоперація". Ми тут м'ясо. Нас залишилося тут х*р да ні х*ра народу", - скаржиться окупант.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресорка повинна бути покарана за тероризм.

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