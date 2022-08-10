Гуменюк розповіла про основний метод вогневого контролю на Херсонщині

Вона також розповіла, що в південних областях України достатньо розгалужена мережа партизанського руху.

Авіаудари по осередках військової техніки та живої сили є головним способом впливу на російських загарбників у Херсонській області.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.

"Зараз це один з основних методів ведення нашого вогневого контролю... Це спосіб впливу на ворога, це удари по осередках військової техніки, живої сили і це, зокрема, метод трохи розхитати вже не такі стрункі ряди окупантів. Оскільки це влучання і в командні, і в опорні пункти, які готувалися як стартові для ведення уражень і бойових дій", - розповіла вона.

За її словами, саме тому окупанти зараз стиснуті нашими діями, не можуть просуватися вперед суходолом і практикують, на жаль, тільки контрбатарейну методу ведення боїв – це обстріли з РСЗВ, якими вони б’ють по тих населених пунктах, які вже звільнені від них, і по тих, які перебувають в наших тилових районах.

Гуменюк говорить, що нічні обстріли Миколаєва та передмістя, протилежного берега Каховського водосховища – "це прояв істеричного безсилля".

Нагадаємо, ЗСУ поцілили по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині.

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