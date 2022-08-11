В Харькове раздались взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Харькове объявлена воздушная тревога

Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове.

Также об этом пишет Общественное. Харьков.

Оставайтесь в укрытиях.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

Напомним, 10 августа украинские военные нанесли захватчикам значительные потери на Харьковском направлении, где кафиры вели штурмовые действия.

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