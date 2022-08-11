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В Днепре ночью раздавались взрывы

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В Днепре ночью раздавались взрывы

Фото: pixabay.com

Около 4:30 11 августа 2022 года в Днепре раздались взрывы.

По свидетельству очевидцев и согласно сообщениям в социальных сетях, после взрывов появился дым.

По непроверенной информации, тревога включилась уже после «прилетов».

Ждем официальных сообщений власти и подтверждения информации.

Напомним, в ночь на 10 августа армия РФ обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. В результате погибли 13 человек, еще 11 ранены.

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