В Днепре ночью раздавались взрывы

Около 4:30 11 августа 2022 года в Днепре раздались взрывы.
По свидетельству очевидцев и согласно сообщениям в социальных сетях, после взрывов появился дым.
По непроверенной информации, тревога включилась уже после «прилетов».
Ждем официальных сообщений власти и подтверждения информации.
Напомним, в ночь на 10 августа армия РФ обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. В результате погибли 13 человек, еще 11 ранены.
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