У Дніпрі вночі лунали вибухи

Близько 4:30 11 серпня 2022 у Дніпрі пролунали вибухи.
За свідченнями очевидців та згідно з повідомленнями у соціальних мережах, після вибухів з’явився дим.
За неперевіреною наразі інформацією, тривога увімкнулася вже після «прильотів».
Чекаємо на офіційні повідомлення влади та підтвердження інформації.
Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня армія РФ обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапив Нікопольський район. У результаті загинуло 13 людей, ще 11 поранено.
Читайте також:
- Російські окупанти пішли на штурм на кількох напрямках поблизу Бахмута: ЗСУ відбили атаки
- Намагалися провести розвідку боєм: російські окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ на Бахмутському напрямку
- Не зважають на втрати: на Бахмутському напрямку окупанти безглуздо заслали 3 розвідгрупи, а ЗСУ їх знищили