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У Дніпрі вночі лунали вибухи

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У Дніпрі вночі лунали вибухи

Фото: pixabay.com

Близько 4:30 11 серпня 2022 у Дніпрі пролунали вибухи.

За свідченнями очевидців та згідно з повідомленнями у соціальних мережах, після вибухів з’явився дим.

За неперевіреною наразі інформацією, тривога увімкнулася вже після «прильотів».

Чекаємо на офіційні повідомлення влади та підтвердження інформації.

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня армія РФ обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапив Нікопольський район. У результаті загинуло 13 людей, ще 11 поранено

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