У Мелітополі на мітингу викрали місцеву активістку

У Мелітополі на мітингу викрали місцеву активістку

Учасники мітингу вимагали відпустити мера міста Івана Федорова.

На мітингу у Мелітополі, який проходить сьогодні, 12 березня, викрали місцеву активістку Ольгу Гайсумову.

Мешканці Мелітополя вийшли на акцію з вимогою відпустити мера Івана Федорова.

Інформація про викрадення з'явилася на сторінці Facebook Ольги Гайсумової.

"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову прямо з мітингу. Мелітополь, виходьте!"- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні понад 2 тис. людей у Мелітополі мітингують з вимогою звільнити мера, якого вчора викрали російські окупанти.

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