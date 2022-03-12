У Мелітополі на мітингу викрали місцеву активістку

Учасники мітингу вимагали відпустити мера міста Івана Федорова.
На мітингу у Мелітополі, який проходить сьогодні, 12 березня, викрали місцеву активістку Ольгу Гайсумову.
Мешканці Мелітополя вийшли на акцію з вимогою відпустити мера Івана Федорова.
Інформація про викрадення з'явилася на сторінці Facebook Ольги Гайсумової.
"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову прямо з мітингу. Мелітополь, виходьте!"- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні понад 2 тис. людей у Мелітополі мітингують з вимогою звільнити мера, якого вчора викрали російські окупанти.
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