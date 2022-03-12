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У Мелітополі на мітингу викрали місцеву активістку

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У Мелітополі на мітингу викрали місцеву активістку

Facebook: Ольга Гайсумова

Учасники мітингу вимагали відпустити мера міста Івана Федорова.

На мітингу у Мелітополі, який проходить сьогодні, 12 березня, викрали місцеву активістку Ольгу Гайсумову. 

Мешканці Мелітополя вийшли на акцію з вимогою відпустити мера Івана Федорова. 

Інформація про викрадення з'явилася на сторінці Facebook Ольги Гайсумової.

"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову прямо з мітингу. Мелітополь, виходьте!"- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні понад 2 тис. людей у Мелітополі мітингують з вимогою звільнити мера, якого вчора викрали російські окупанти.

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