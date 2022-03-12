В Мелитополе на митинге похитили местную активистку

В Мелитополе на митинге похитили местную активистку

Митингующие потребовали отпустить мэра города Ивана Федорова.

На проходящем сегодня, 12 марта, митинге в Мелитополе похитили местную активистку Ольгу Гайсумову.

Жители Мелитополя вышли на акцию с требованием отпустить мэра Ивана Федорова.

Информация о похищении появилась на странице Facebook Ольги Гайсумовой.

"Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга. Мелитополь, выходите!" — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня более 2 тыс. человек в Мелитополе митингуют с требованием уволить мэра, которого вчера похитили российские кафиры.

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