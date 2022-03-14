На Дніпропетровщині у гаражному кооперативі стався вибух: є постраждалі

На Дніпропетровщині у гаражному кооперативі стався вибух: є постраждалі

Внаслідок вибуху пошкодження отримали три автомобілі.

У Павлоградському районі Дніпропетровської області вранці 14 березня стався вибух газу у гаражному кооперативі. Внаслідок чого пошкодження отримали три автомобілі, одна людина постраждала.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася близько 10:50 у місті Тернівка. Там, ймовірно через витік газу, сталася хлопок газоповітряної суміші. Внаслідок чого під завалами опинилися автомобілі ZAZ Forza, Mazda 3, JAC.

“Під час події постраждав чоловік 1968 року народження, якого автомобілем екстреної медичної допомоги госпіталізовано до Павлоградської лікарні інтенсивної терапії. Попередній діагноз постраждалого: “Термічні опіки ІІ-ІІІ ступеня обличчя, рук, нижніх кінцівок та грудної клітини. Стан задовільний”, - розповіли в пресслужбі ДСНС області.

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