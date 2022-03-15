Мешканці Куренівки в Києві після вибуху, радіють, що поцілило не в сам будинок

Мешканці Куренівки в Києві після вибуху, радіють, що поцілило не в сам будинок

Камера відеоспостеження зафіксувала момент удару.

Близько 11 ранку наша протиповітряна оборона збила крилату ракету, а її уламки впали на Куренівці просто посеред дороги, де був тролейбус. За попередньою інформацією одна людина загинула і ще шестеро травмовані.

Про це йдеться в ТСН.

Камера відеоспостеження зафіксувала момент удару. Чоловік прогулюється сквером, чує страшний гул у небі, піднімає очі вгору. Трохи далі з протилежного боку вулиці видно інших людей, а далі вибух.

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Перехожий, який був найближче до епіцентру - загинув. Поруч розтрощений тролейбус. Ним іще до вибуху перегородили частину шляху. Всередині нікого не було. Дивом врятувався водій таксі, який у цю мить їхав по дорозі.

«Був сильний, таке відчуття, що сильно бахнуло та пролетіло. Це ще тролейбус затримав удар, половину тролейбуса відірвало. Я вчитель, у мене тут учениця живе. Пожар на 5 поверхах, і на другому поверсі, там пожежа була і я не знаю, вони живі, чи ні. Із двору, там сусід будинку був, вибило скло, порізало йому шию», - розповідає свідок.

Жінки, що живуть поряд, кажуть, що у цьому районі досі було тихо, звуки вибухів лише долітали з передмістя. Вони без остраху ходили вулицею, а тепер розуміють, небезпека усюди.

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На місці працюють рятувальники, поліція та військові. Посеред дороги вирва у людський зріст. Військовим вдалося знайти уламки. Вікна повилітали в кількох будинках. Найбільше дісталось п'ятиповерхівці. Марина саме лежала на ліжку, коли побачила спалах у вікні. Каже, досі не може одійти од шоку. «Тривоги не було. І побачила спалах і звук не чула, може це шок вже був. Впала з ліжка на підлогу, обличчям униз і все. Свого довго кота шукала, бо він не поруч, ну взагалі дивом залишилися жива. Вікна повилітали просто до стіни. Слава Богу, що всі цілі, це добре, що не в дім, бо мене б тут не було», - каже дівчина.

Поруч дитячий садочок, неподалік школа. Жодних військових об’єктів. Росіяни вкотре цілять по цивільному населенню.

«Там кратер – чи це ракети чи снаряд це можуть сказати лише експерти. Якщо росіяни кажуть, що вони б'ють по військовим об’єктам - оце «військовий» об’єкт, в якому живуть цивільні і там лежить цивільний, у нього немає військової форми. Мета - посіяти паніку і зруйнувати нас, українців хочуть вбити. І такі дії ще більше мотивують давати відсіч всім, хто приходить на нашу землю», - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Люди прибирають побите скло у квартирах. Хтось вантажить речі - аби їхати геть. Генрих каже, відправить жінок у безпечне місце, а сам залишиться, бо це його дім.

«Будемо йти купувати плівку, щоб заклеїти. Дівчата хай виїздять, а я ні, буду тут. Потрібно буде, будемо захищати», - каже чоловік.

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