В Україні від 15 березня почне працювати міграційна служба

Прийматимуться заявки на оформлення закордонних паспортів.
В Україні від 15 березня у всіх регіонах України знову почне працювати міграційна служба.
Про це заявив голова МВС Денис Монастирський в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"З завтрашнього дня у всіх регіонах України запрацює міграційна служба, яка буде приймати заявки на оформлення закордонних паспортів, продовження їх терміну, а також вклеювання фотографій дітей в закордонні паспорти батьків, щоб можна було виїжджати за кордон. Ці послуги будуть відновлені", - зазначив він.
Нагадаємо, що від 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може подовжуватись на 5 років. До паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їхніх персональних даних.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація