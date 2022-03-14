В Україні від 15 березня почне працювати міграційна служба

Прийматимуться заявки на оформлення закордонних паспортів.

В Україні від 15 березня у всіх регіонах України знову почне працювати міграційна служба.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"З завтрашнього дня у всіх регіонах України запрацює міграційна служба, яка буде приймати заявки на оформлення закордонних паспортів, продовження їх терміну, а також вклеювання фотографій дітей в закордонні паспорти батьків, щоб можна було виїжджати за кордон. Ці послуги будуть відновлені", - зазначив він.

Нагадаємо, що від 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може подовжуватись на 5 років. До паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їхніх персональних даних.

ТСН.ua

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