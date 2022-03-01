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Держміграції тимчасово припиняє видавання паспортів

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Держміграції тимчасово припиняє видавання паспортів

УНІАН

За даними МВС, особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, як документ, що посвідчує особу.

В умовах воєнного стану Державною міграційною службою тимчасово призупинено роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг, а саме:

  • видавання паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів
  • вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.

Всі, хто перебуває на території України повинні мати при собі наступні документи, що підтверджують особу:

  • паспорт громадянина України у формі картки або книжечки,
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства:

  • посвідка на постійне проживання,
  • посвідка на тимчасове проживання,
  • посвідчення біженця,
  • посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.

На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують:

  • особу,
  • підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи

Особи можуть пред’являти документ строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.

Як повідомлялось, на період воєнного стану в Україні змінили порядок виплати та доставки пенсій, а також інших державних грошових допомог. Якщо будь-який банк не зможе виплачувати пенсії чи грошову допомогу, кошти будуть переказувати мешканцям через інший уповноважений банк.  

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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