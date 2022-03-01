Держміграції тимчасово припиняє видавання паспортів

За даними МВС, особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, як документ, що посвідчує особу.

В умовах воєнного стану Державною міграційною службою тимчасово призупинено роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг, а саме:

видавання паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів

вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.

Всі, хто перебуває на території України повинні мати при собі наступні документи, що підтверджують особу:

паспорт громадянина України у формі картки або книжечки,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства:

посвідка на постійне проживання,

посвідка на тимчасове проживання,

посвідчення біженця,

посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.

На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують:

особу,

підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи

Особи можуть пред’являти документ строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.

Як повідомлялось, на період воєнного стану в Україні змінили порядок виплати та доставки пенсій, а також інших державних грошових допомог. Якщо будь-який банк не зможе виплачувати пенсії чи грошову допомогу, кошти будуть переказувати мешканцям через інший уповноважений банк.