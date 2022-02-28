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В Україні змінили порядок виплати та доставки пенсій

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В Україні змінили порядок виплати та доставки пенсій

УНІАН

Спеціальний рахунок для цього не відкриватимуть.

На період воєнного стану в Україні змінили порядок виплати та доставки пенсій, а також інших державних грошових допомогЯкщо будь-який банк не зможе виплачувати пенсії чи грошову допомогу, кошти будуть переказувати мешканцям через інший уповноважений банк.  

Відповідну постанову прийняв уряд, повідомили у Дніпро ОГА.

Спеціальний рахунок для цього не відкриватимуть.

Якщо людина тимчасово змінила місце проживання, слід звернутися до органів соцзахисту – особисто або зателефонувати. Кошти переказуватимуть одержувачу, без відкриття нового рахунку у банку.

Виплату соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022-го, продовжили на період дії воєнного стану. Та на один місяць після його завершення.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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