В Україні змінили порядок виплати та доставки пенсій

В Україні змінили порядок виплати та доставки пенсій

Спеціальний рахунок для цього не відкриватимуть.

На період воєнного стану в Україні змінили порядок виплати та доставки пенсій, а також інших державних грошових допомог. Якщо будь-який банк не зможе виплачувати пенсії чи грошову допомогу, кошти будуть переказувати мешканцям через інший уповноважений банк.

Відповідну постанову прийняв уряд, повідомили у Дніпро ОГА.

Спеціальний рахунок для цього не відкриватимуть.

Якщо людина тимчасово змінила місце проживання, слід звернутися до органів соцзахисту – особисто або зателефонувати. Кошти переказуватимуть одержувачу, без відкриття нового рахунку у банку.

Виплату соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022-го, продовжили на період дії воєнного стану. Та на один місяць після його завершення.