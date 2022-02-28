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В Украине изменили порядок выплаты и доставки пенсий

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В Украине изменили порядок выплаты и доставки пенсий

УНИАН

Специальный счет для этого открывать не будут.

В период военного положения в Украине изменили порядок выплаты и доставки пенсий, а также других государственных денежных пособий. Если любой банк не сможет выплачивать пенсии или денежную помощь, средства будут передаваться жителям через другой уполномоченный банк.

Соответствующее постановление приняло правительство, сообщили в Днепр ОГА.

Специальный счет для этого не будет открываться.

Если человек временно сменил место жительства, следует обратиться в органы соцзащиты – лично или позвонить по телефону. Денежные средства будут переводить получателю, без открытия нового счета в банке.

Выплату социальной помощи детям с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет в феврале 2022-го, продлили на период действия военного положения. И на один месяц после его завершения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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