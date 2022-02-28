Специальный счет для этого открывать не будут.

В период военного положения в Украине изменили порядок выплаты и доставки пенсий, а также других государственных денежных пособий. Если любой банк не сможет выплачивать пенсии или денежную помощь, средства будут передаваться жителям через другой уполномоченный банк.

Соответствующее постановление приняло правительство, сообщили в Днепр ОГА.

Специальный счет для этого не будет открываться.

Если человек временно сменил место жительства, следует обратиться в органы соцзащиты – лично или позвонить по телефону. Денежные средства будут переводить получателю, без открытия нового счета в банке.

Выплату социальной помощи детям с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет в феврале 2022-го, продлили на период действия военного положения. И на один месяц после его завершения.