​Аптечка: что взять с собой в хранилище (инфографика)

​Аптечка: что взять с собой в хранилище (инфографика)

Кроме теплых вещей, воды и продуктов, необходимо взять с собой аптечку.

В условиях военного положения важно иметь проверенное удобное хранилище, где нужно находиться в объявленный период. Кроме теплых вещей, воды и продуктов, необходимо взять с собой аптечку.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram-канале.

Хранилище – это герметичное сооружение для длительного пребывания людей в случае чрезвычайной ситуации. Чтобы найти такие помещения, ищите отметки "Укрытие" или "Объект гражданской защиты". Также там должен быть номер телефона того, кто в случае опасности откроет входную дверь. Если его нет, обратитесь к местным властям за информацией.

Чтобы подготовиться, советуем:

уточнить по телефону или на официальном вебсайте местного органа власти адреса ближайших укрытий;

выписать 2-3 адреса ближайших к вам укрытий для того, чтобы иметь альтернативу на случай, если то, к которому вы придете, будет заполнено;

заранее изучить и пройти маршрут к этим сооружениям;

лично проверить состояние их готовности и сообщить местным властям, если укрытию требуется ремонт.

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Кроме теплых вещей, воды и продуктов, необходимо взять с собой аптечку. Составьте все необходимое в специальную сумку или косметичку. Что должно быть в аптечке — в инфографике Минздрава.

t.me/mozofficial

"Напоминаем: если у вас хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять лекарство с собой", — говорится в сообщении.