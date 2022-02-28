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​Аптечка: что взять с собой в хранилище (инфографика)

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​Аптечка: что взять с собой в хранилище (инфографика)

Pexels

Кроме теплых вещей, воды и продуктов, необходимо взять с собой аптечку.

В условиях военного положения важно иметь проверенное удобное хранилище, где нужно находиться в объявленный период. Кроме теплых вещей, воды и продуктов, необходимо взять с собой аптечку.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram-канале.

Хранилище – это герметичное сооружение для длительного пребывания людей в случае чрезвычайной ситуации. Чтобы найти такие помещения, ищите отметки "Укрытие" или "Объект гражданской защиты". Также там должен быть номер телефона того, кто в случае опасности откроет входную дверь. Если его нет, обратитесь к местным властям за информацией.

Чтобы подготовиться, советуем:

  • уточнить по телефону или на официальном вебсайте местного органа власти адреса ближайших укрытий;
  • выписать 2-3 адреса ближайших к вам укрытий для того, чтобы иметь альтернативу на случай, если то, к которому вы придете, будет заполнено;
  • заранее изучить и пройти маршрут к этим сооружениям;
  • лично проверить состояние их готовности и сообщить местным властям, если укрытию требуется ремонт.

Кроме теплых вещей, воды и продуктов, необходимо взять с собой аптечку. Составьте все необходимое в специальную сумку или косметичку. Что должно быть в аптечке — в инфографике Минздрава.

© t.me/mozofficial
t.me/mozofficial

"Напоминаем: если у вас хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять лекарство с собой", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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