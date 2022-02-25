Станція метро Тараса Шевченка працює виключно як бомбосховище

На коліях стоять поїзди, щоб було зручно людям.

На станцію метро Тараса Шевченка не можна доїхати і поїхати від неї далі.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.

Станція працює лише як бомбосховище. На колії підігнали поїзди, щоб можна було там розміститись.

Вбиральні відчинені, але до них стоять незначні черги.