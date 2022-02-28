В центре Днепра полиция задержала мародеров (фото)

Преступники пролезли в закрытый магазин и похитили товар.

В Днепре полиция задержала двух мародеров, которые разбили стекло, пролезли в закрытый магазин и украли товар на станции метро "Вокзальная".

Об этом сообщила Национальная полиция.

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Преступление произошло 27 февраля около 14 часов. В ходе патрулирования полицейские задержали 31 и 35-летних мужчин сразу после совершения кражи.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

"Полиция будет жестко реагировать на факты мародерства! Предупреждаем, что одна из главных наших задач – обеспечить порядок на улицах!" — подчеркнули правоохранители.