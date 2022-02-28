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В центре Днепра полиция задержала мародеров (фото)

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В центре Днепра полиция задержала мародеров (фото)

Преступники пролезли в закрытый магазин и похитили товар.

В Днепре полиция задержала двух мародеров, которые разбили стекло, пролезли в закрытый магазин и украли товар на станции метро "Вокзальная".

Об этом сообщила Национальная полиция.

Преступление произошло 27 февраля около 14 часов. В ходе патрулирования полицейские задержали 31 и 35-летних мужчин сразу после совершения кражи.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

"Полиция будет жестко реагировать на факты мародерства! Предупреждаем, что одна из главных наших задач – обеспечить порядок на улицах!" — подчеркнули правоохранители.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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