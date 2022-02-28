У центрі Дніпра поліція затримала мародерів (фото)

Злочинці пролізли до зачиненого магазину та викрали товар.

У Дніпрі поліція затримала двох мародерів, які розбили скло, пролізли в зачинений магазин і вкрали товар на станції метро "Вокзальна".

Про це повідомила Національна поліція.

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Злочин стався 27 лютого близько 14-ї години. Під час патрулювання поліцейські затримали 31 та 35-річних чоловіків відразу після скоєння крадіжки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

"Поліція буде жорстко реагувати на факти мародерства! Попереджаємо, що одна із головних наших задач - забезпечити порядок на вулицях!" - наголосили правоохоронці.