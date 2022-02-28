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У центрі Дніпра поліція затримала мародерів (фото)

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У центрі Дніпра поліція затримала мародерів (фото)

Злочинці пролізли до зачиненого магазину та викрали товар.

У Дніпрі поліція затримала двох мародерів, які розбили скло, пролізли в зачинений магазин і вкрали товар на станції метро "Вокзальна".

Про це повідомила Національна поліція.

Злочин стався 27 лютого близько 14-ї години. Під час патрулювання поліцейські затримали 31 та 35-річних чоловіків відразу після скоєння крадіжки. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. 

"Поліція буде жорстко реагувати на факти мародерства! Попереджаємо, що одна із головних наших задач -  забезпечити порядок на вулицях!" - наголосили правоохоронці.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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