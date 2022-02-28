Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Як відрізнити український гелікоптер від ворожого: інфографіка

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як відрізнити український гелікоптер від ворожого: інфографіка

УНІАН

Триває п'ятий день вторгнення Росії до України.

В Україні 5 день триває війна, наші захисники боронять землю, яку ворог атакує і на землі, і в небі.  Щоб допомогти українській армії про пересування ворожої техніки можна повідомляти силові структури. У зв'язку з цим українцям роз'яснили, як визначити дружній вертоліт від ворожого.

Про це інформує Верховна Рада України.

На українських гелікоптерах вказані розпізнавальні знаки України та на армійських білі смуги на хвостовій балці. На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані, ніби це прибульці з темного боку Місяця.

Гелікоптери агресора можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі.

© Верховна Рада України
Верховна Рада України

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація