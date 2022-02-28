Як відрізнити український гелікоптер від ворожого: інфографіка

Триває п'ятий день вторгнення Росії до України.

В Україні 5 день триває війна, наші захисники боронять землю, яку ворог атакує і на землі, і в небі. Щоб допомогти українській армії про пересування ворожої техніки можна повідомляти силові структури. У зв'язку з цим українцям роз'яснили, як визначити дружній вертоліт від ворожого.

Про це інформує Верховна Рада України.

На українських гелікоптерах вказані розпізнавальні знаки України та на армійських білі смуги на хвостовій балці. На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані, ніби це прибульці з темного боку Місяця.

Гелікоптери агресора можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі.