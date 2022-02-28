Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Как отличить украинский вертолет от вражеского: инфографика

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как отличить украинский вертолет от вражеского: инфографика

УНІАН

Продолжается пятый день вторжения России в Украину.

В Украине 5 день идет война, наши армейцы защищают землю, которую враг атакует и на земле, и в небе. Чтобы помочь украинской армии о передвижении вражеской техники, можно сообщать силовым структурам. В этой связи украинцам разъяснили, как определить дружеский вертолет от вражеского.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

На украинских вертолетах указаны опознавательные знаки Украины и на армейских белые полосы на хвостовой балке. На вертолетах оккупантов все надписи и опознавательные знаки закрашены, будто это пришельцы с темной стороны Луны.

Вертолеты агрессора могут быть серыми или в зеленом камуфляже.

© Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация