Как отличить украинский вертолет от вражеского: инфографика

Продолжается пятый день вторжения России в Украину.

В Украине 5 день идет война, наши армейцы защищают землю, которую враг атакует и на земле, и в небе. Чтобы помочь украинской армии о передвижении вражеской техники, можно сообщать силовым структурам. В этой связи украинцам разъяснили, как определить дружеский вертолет от вражеского.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

На украинских вертолетах указаны опознавательные знаки Украины и на армейских белые полосы на хвостовой балке. На вертолетах оккупантов все надписи и опознавательные знаки закрашены, будто это пришельцы с темной стороны Луны.

Вертолеты агрессора могут быть серыми или в зеленом камуфляже.