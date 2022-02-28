КПП в Волынской области: что нужно знать

КПП в Волынской области: что нужно знать

О каждом таком пункте должны знать сотрудники правоохранительных органов во избежание возможных недоразумений или конфликтных ситуаций на них.

В координационном центре Волыни сообщили о работе контрольно-пропускных пунктов (блок-постов) в области.

Об этом сообщает координационный центр в Telegram-канале.

Пятые сутки сознательные волыняне обустраивают оборонные контрольно-пропускные пункты возле своих населенных пунктов, укрепляют их, и это хорошо.

Однако каждый такой пункт должны знать сотрудники правоохранительных органов, чтобы избежать возможных недоразумений или конфликтных ситуаций на них.

В настоящее время многие блокпосты установлены без согласования с силовыми и правоохранительными структурами. Также при их сооружении не учтены крайне необходимые для эффективности инженерные и тактические особенности.

Количество и целесообразность существующих блокпостов сейчас изучается и пересматривается военными и правоохранителями. Окончательное решение – именно за ними. И в военное время оно не должно обсуждаться.

Помним, что заградительные конструкции не должны затруднять передвижение наших военных и силовых подразделений, спасательных и аварийных служб, а также карет скорой.

"Действуем сообща, но слаженно!", — говорится в сообщении.