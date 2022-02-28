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КПП в Волынской области: что нужно знать

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КПП в Волынской области: что нужно знать

Национальная полиция Украины

О каждом таком пункте должны знать сотрудники правоохранительных органов во избежание возможных недоразумений или конфликтных ситуаций на них.

В координационном центре Волыни сообщили о работе контрольно-пропускных пунктов (блок-постов) в области.

Об этом сообщает координационный центр в Telegram-канале.

Пятые сутки сознательные волыняне обустраивают оборонные контрольно-пропускные пункты возле своих населенных пунктов, укрепляют их, и это хорошо.

Однако каждый такой пункт должны знать сотрудники правоохранительных органов, чтобы избежать возможных недоразумений или конфликтных ситуаций на них.

В настоящее время многие блокпосты установлены без согласования с силовыми и правоохранительными структурами. Также при их сооружении не учтены крайне необходимые для эффективности инженерные и тактические особенности.

Количество и целесообразность существующих блокпостов сейчас изучается и пересматривается военными и правоохранителями. Окончательное решение – именно за ними. И в военное время оно не должно обсуждаться.

Помним, что заградительные конструкции не должны затруднять передвижение наших военных и силовых подразделений, спасательных и аварийных служб, а также карет скорой.

"Действуем сообща, но слаженно!", — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области разворачивают блокпосты

В Днепропетровской области разворачивают блокпосты

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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